Xiaomi выпустила умную зубную щетку с полезной функцией

Компания Xiaomi представила новую электрическую зубную щетку Mijia Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro под своим брендом Mijia. Главными особенностями новинки стали цветной ЖК-дисплей, предоставляющий обратную связь в реальном времени, и впечатляющая автономность - до 180 дней без подзарядки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

В основе щетки лежит серво-звуковой двигатель, способный совершать колебания на 60 градусов, что, по заявлению Xiaomi, имитирует технику чистки Басса. Такая конструкция увеличивает диапазон очистки до трех раз по сравнению с предыдущими моделями.

Встроенный шестиосевой гироскоп точно определяет поверхности зубов, обеспечивая точечную чистку по зонам. Цветной ЖК-дисплей на ручке щетки отображает продолжительность чистки, охват и статус обнаружения налета. Интеллектуальный датчик давления предупреждает пользователя красной подсветкой и вибрацией при чрезмерном нажатии, автоматически снижая мощность для защиты десен.

В комплект входят две насадки без меди. Стандартная чистящая насадка имеет двойные вихревые столбики и щетинки в форме полумесяца для эффективного удаления налета. Вторая насадка предназначена для ухода за деснами и отличается круговым расположением щетинок. Обе насадки оснащены обесцвечивающимися щетинками, сигнализирующими о необходимости замены.

Фирменное приложение Mijia позволяет точно настраивать режимы чистки, регулируя мощность и параметры движения. Оно также предоставляет подробные отчеты о чистке, включая продолжительность, зоны давления и анализ риска образования налета.

Xiaomi заявляет о впечатляющей автономности: до 180 дней работы в мягком режиме и 100 дней в стандартном. Зарядка осуществляется через порт USB-C, при этом двухминутной зарядки достаточно для одной чистки.

Устройство уже доступно для покупки в Китае по цене 269 юаней.