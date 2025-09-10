https://news.day.az/sport/1779471.html Норвежский форвард Холанд обновил рекорд европейского футбола Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил пять мячей в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) и установил рекорд европейского футбола в XXI веке. Как передает Day.Az, об этом пишет ESPN. 25-летний футболист стал первым европейским игроком, сделавшим пента-трик, с 1977 года.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил пять мячей в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) и установил рекорд европейского футбола в XXI веке.
Как передает Day.Az, об этом пишет ESPN.
25-летний футболист стал первым европейским игроком, сделавшим пента-трик, с 1977 года. Исторический рекорд до него установил австриец Ханс Кранкль, который забил шесть мячей в ворота Мальты.
Игра Холанда принесла Норвегии победу - Молдавия была разгромлена со счетом 11:1. Кроме того, на счету команды четыре гола от Тело Осгора, и по одному мячу забили Феликс Хорн Мюре и Мартин Эдегор.
