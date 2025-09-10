Азербайджанские шахматисты победили Вьетнам

Состоялся онлайн-товарищеский матч между командами Азербайджана и Вьетнама.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования, в которых участвовали члены сборной в возрастных категориях 8, 10 и 12 лет, завершились победой нашей сборной со счетом 7:5.

В состав азербайджанской команды вошли Назлы Рустамли, Мехрибан Ахмедли, Фатима Мирзалиева, Кенан Бабасой, Атилла Орман и Нурлан Азизли.

Отметим, что товарищеский матч был направлен на подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в Казахстане.