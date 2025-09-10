https://news.day.az/world/1779479.html В США попытались сбить НЛО - ВИДЕО В соцсетях завирусилось видео попытки сбития американскими военными НЛО. Как передает Day.Az, кадры показали на слушаниях в Конгрессе. Ранее они были в документальном фильме "Программа" (The Program).
