https://news.day.az/world/1779548.html Протестующие захватили Лионский вокзал в Париже - ВИДЕО Протестующие захватили Лионский вокзал в Париже. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во многих французских городах проходят масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем всё": демонстранты блокируют дороги и жгут костры.
Протестующие захватили Лионский вокзал в Париже.
Во многих французских городах проходят масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем всё": демонстранты блокируют дороги и жгут костры. Власти хотят не индексировать пенсии и соцвыплаты, а также сделать рабочими 2 государственных праздника.
Ранее мы сообщали, что недовольные политикой Макрона жители Франции вышли на улицы сразу в нескольких крупных городах.
