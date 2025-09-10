Протестующие захватили Лионский вокзал в Париже.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во многих французских городах проходят масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем всё": демонстранты блокируют дороги и жгут костры. Власти хотят не индексировать пенсии и соцвыплаты, а также сделать рабочими 2 государственных праздника.

Ранее мы сообщали, что недовольные политикой Макрона жители Франции вышли на улицы сразу в нескольких крупных городах.

