Китай и Азербайджан обсудили расширение железнодорожного сообщения

Представители международной логистической компании "CRCT Kazakhstan" ознакомились с возможностями Бакинского порта.

Как сообщает Day.Az, 10 сентября Эльдар Салахов, директор ООО "Бакинский международный морской порт" ЗАО "Азербайджанские железные дороги", входящего в холдинг AZCON, принял делегацию во главе с Дай Ханшэном, генеральным директором международной логистической компании "CRCT Kazakhstan" (CRCT - дочерняя компания Китайской корпорации железнодорожных контейнерных перевозок).

В ходе встречи были обсуждены стратегические инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества, изучению потенциальных направлений взаимодействия и расширению железнодорожных связей между Китаем и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления партнерских отношений, выявления новых возможностей для взаимного роста и развития в транспортно-логистической сфере.

В завершение гости ознакомились с терминалами, техническими возможностями и операционным процессом Бакинского порта.