Названа главная политическая проблема Европы

Главной проблемой Европы является нежелание принять вызов в политической и военной сферах. Такое мнение выразил бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал и стратегический советник в Институте глобальных изменений имени Тони Блэра Ник Картер, его слова приводит Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Проблема Европы до сих пор заключалась в ее политическом и военном нежелании принять вызов. Но сейчас, когда США колеблются (...), континент находится на стратегическом переломе и стоит перед выбором: взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность или же оставаться в опасной зависимости от сил, находящихся вне его контроля", - заявил эксперт.