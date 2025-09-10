Врач рассказал о разрушающей мозг распространенной проблеме

Сильный храп может навредить здоровью мозга и увеличить риск развития деменции. Об этом предупредил невролог Байбин Чэн в видеоролике, опубликованном в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чэн отметил, что разрушающее воздействие на мозг оказывает сильный храп, особенно если он сопровождается остановкой дыхания. "Доступ кислорода к мозгу постоянно перекрывается, что приводит к микротравмам кровеносных сосудов. Эти травмы связаны с бессимптомными инсультами и даже с повышенным риском развития деменции в будущем", - заявил он.

Врач рассказал, что храп буквально разрушает структуру мозга. По его словам, исследования с помощью МРТ показали, что у людей с этой проблемой уменьшается объем серого вещества в отвечающих за память и мышление областях. "Чем больше вы храпите, тем сильнее сокращаются эти области мозга - например, гиппокамп, который очень важен для памяти", - отметил невролог.

По его словам, негативный эффект усиливается, так как храп нарушает сон, из-за чего мозг не успевает за ночь восстанавливаться, что и приводит к серьезным последствиям в будущем.