В двух районах Баку будут перебои с газом
Завтра в Хатаинском и Наримановском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
На время проведения ремонтных работ 11 сентября с 10:00 будет приостановлена подача газа на улицах И.Абилов, Комбинат, Худу Мамедов, Мухаммед Хади, Ширвани, Ашуг Гурбани в Хатаинском районе, а также на проспекте Хатаи, улицах А.Демирчизаде, Карабах, А.Ализаде и Г.Гадирбекова в Наримановском районе столицы.
