Альфонсо Домингес вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

Лидер сборной Азербайджана по боксу Альфонсо Домингес одержал очередную победу на чемпионате мира в Ливерпуле/

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертьфинале весовой категории до 90 кг он встретился с представителем Турции Эмрахом Яшаром и добился успеха со счетом 3:2 (28:29, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28).

Эта победа позволила Домингесу выйти в полуфинал и обеспечить себе как минимум бронзовую награду турнира. В следующем бою, который состоится 12 сентября, азербайджанец сразится с бразильцем Сантосом Рибейро Фильо.

Отметим, что в вечерней сессии еще один представитель сборной Азербайджана Саиджамшид Джафаров (75 кг) проведет свой четвертьфинальный поединок.