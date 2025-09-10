https://news.day.az/world/1779604.html Мужчина в военной форме напал с ножом на французский лицей Мужчина, одетый в военную форму, напал на учащихся и сотрудников лицея в городе Антибе на юге Франции. Об этом сообщает издание Nice Matin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом и опасном для жизни состоянии.
Мужчина в военной форме напал с ножом на французский лицей
Мужчина, одетый в военную форму, напал на учащихся и сотрудников лицея в городе Антибе на юге Франции. Об этом сообщает издание Nice Matin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом и опасном для жизни состоянии. Пострадавшими, предположительно, оказались учитель и ученик", - говорится в сообщении.
Согласно информации журналистов, силовикам удалось задержать преступника благодаря директору учебного заведения, который вступил с нападавшим в диалог. Предполагается, что мужчина раньше учился в этом лицее.
