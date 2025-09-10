Россия продолжает информационную войну против Азербайджана: Очередной примитивный фейк

Автор: Акпер Гасанов

Россия продолжает информационную войну против Азербайджана. Очередной ее эпизод - российский "политолог", в реальности являющийся очередным примитивным лжецом, некто Андрей Серенко в своём Telegram-канале сообщил, что "до 50 тысяч боевиков из числа пенджабцев и пакистанских пуштунов могут быть переброшены из Пакистана в Азербайджан".

Согласно этой, примитивно составленной дезинформации, "боевики должны будут пройти через Афганистан и Туркменистан". В этом фейковом сообщении, которое оперативно было перепечатано многими армянскими СМИ, просто огромное число ляпов. Приведу некоторые из них.

Начнем с того, что придуманный российским мифотворцем маршрут Пакистан-Афганистан-Туркменистан-Азербайджан предъявляет сразу несколько неудобных фактов. Туркменистан и Азербайджан не имеют сухопутной границы: между ними расположено Каспийское море, то есть для переброски больших масс людей потребовался бы морской коридор через Каспий.

То есть, в теории эта должна была бы быть контролируемая и регистрируемая операция. Осуществить тайно переброску десятков тысяч людей таким путём практически невозможно без привлечения портов, больших судов и логистики, которые быстро бы засветились. Очевидная, казалось бы, истина. Но для российских мифотворцев, привыкших тиражировать чушь в оправдание войны своей страны против Украины, соврать еще раз - не проблема.

Идем далее. Названная российским фейкометом цифра в "50 000 боевиков" звучит кликабельно, но в реальности все это - очередная, глупая выдумка и чушь. По открытым оценкам, численность действующих вооруженных сил Ирана исчисляется сотнями тысяч (оценки варьируются, но чаще всего указывается цифра в 600 000 военнослужащих).

Кроме того, у Ирана есть и многочисленные резервные и паравоенные формирования. То есть "50 000 наемников"- это не то, против чего у Ирана не было бы инструментов реагирования. Придуманная россиянином цифра соизмерима лишь с небольшим театром боевых операций, но не более того. Но дальше было еще примитивнее, с точки зрения придумывания фейка.

Тезис о том, что Турция и Израиль якобы совместно организуют логистику и подготовку боевиков против Ирана, противоречит реальной картине последних лет. Турция и Израиль находятся в состоянии серьезной конфронтации по ряду вопросов (включая политику по Палестине и операции в Сирии). Целый ряд реально уважаемых экспертов прогнозируют военное противостояние между этими странами в Сирии. На этом фоне чушь, распространенная российским "политологом" выглядит особо нелепо.

Дальше больше. Утверждение о "партнёрстве" Пакистана и Израиля для таких операций игнорирует очевидный факт - Пакистан официально не поддерживает дипломатических отношений с Израилем и публично дистанцируется от израильской политики в отношении палестинцев. Очевидная же истина. Но когда российские пропагандисты оперировали истиной? Им проще и привычнее тиражировать тезисы своей примитивной и лживой пропаганды.

Вот и сейчас очередная пешка в чужой игре игнорирует тот факт, что и Пакистан, и Турция имеют сложные, но в целом прагматичные отношения с Ираном: большие экономические интересы, вопросы безопасности на общих границах и риски миграционного потока при нестабильности в Иране. Обеим странам не выгодно иметь внезапный приток миллионов беженцев или всплеск нестабильности на границах.

Можно еще много чего привести в качестве доказательства примитивности фейковой новости, придуманной очередным российским "политологом". в реальности являющимся распространителем фейковых сообщений. Но уже приведенного выше достаточно, чтобы понять - перед нами очередной пример информационной войны против Азербайджана.

Ее цель очевидна - максимальное очернение нашей страны и попытка испортить отношения между Азербайджаном и его соседями. В данном случае - с Ираном. Но попытки эти, давно превратившиеся в интеллектуальные пытки для автора жалкой лжи против нашей страны, не достигают своей цели раз за разом. Так будет и на сей раз. При этом совершенно очевидно, что прекращать информационную войну против Азербайджана в России не намерены. Ждем сообщений от их "политологов" о том, что наша армия собирается "оккупировать Луну".