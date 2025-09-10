Обновлен перечень подведомственных учреждений вне структуры Минцифры и транспорта Азербайджана

Изменился список подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, из списка подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства, исключены ООО "Азерпочт", ООО "AzInTelekom", ООО "Бакинская служба такси", ООО "Бакинская телефонная связь" и его подведомственные организации (ООО "AzEuroTel", Бакинская автоматическая телефонная станция, Проектное-изыскательское бюро, Управление по ремонту и строительству объектов связи), Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" и Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос").