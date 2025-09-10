Форум центров аналитических исследований СВМДА возглавит Индийский совет по международным делам
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе церемонии завершения тринадцатого заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".
"Вместе мы можем определить будущее направление форума и задать вектор его дальнейшего развития. Смотря в будущее, считаю важным начать работу по формированию нашей общей повестки",- сказал Сарыбай.
В завершении он отметил поддержку Секретариата СВМДА форуму центра мозговых исследований его ценную роль в углублении понимания вызовов и возможностей, стоящих сегодня перед Азией.
"Давайте продолжать продвигать принципы диалога, взаимного уважения и сотрудничества, которые определяют дух СВМДА", - заключил Кайрат Сарыбай.
