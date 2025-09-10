Стало известно, когда наступит осень в Азербайджане

Осенний сезон в Азербайджане наступит 22 сентября в 22:19:16.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета, в это время будет зафиксировано осеннее равноденствие, Солнце взойдёт на востоке и зайдёт на западе. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет экватор, и перейдет из Северного полушария в Южное. С этого момента в Северном полушарии наступит осень, а в Южном - весна.

Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 20 часов 43 минуты 45 секунд.