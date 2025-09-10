Во Франции проведены массовые задержания

Как уже сообщалось, Францию охватила акция "Заблокировать все". Уходящий министр внутренних дел Брюно Ретайо сказал, что по всей стране задействовано около 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов при поддержке бронетехники и вертолетов.

Как сообщает Day.Az, около 200 человек были арестованы.

По словам уходящего в отставку министра внутренних дел, "было предпринято около пятидесяти мер по разблокированию ситуации".

Бруно Ретайо утверждает, что в Лионе сотрудники полиции подверглись воздействию брусчатки.

"В Лионе полицейские подверглись нападению с помощью брусчатки. Убийство. Я полностью поддерживаю эту мужественную Францию, которая сталкивается с ненавистью к полицейским", - написал уходящий в отставку министр внутренних дел в X.

Массовые протесты вызваны растущим недовольством социально-экономической политикой правительства, включая рост цен и снижение уровня жизни. Ситуация остается напряженной в нескольких крупных городах страны.