Silk Way West Airlines получила экологический сертификат ISO 14001

Silk Way West Airlines получила сертификат ISO 14001 "Система экологического менеджмента" (EMS) от Британского института стандартов (BSI), что стало важной вехой на пути авиакомпании к повышению экологической ответственности.

Международный сертификат подтверждает стремление авиакомпании снизить воздействие на окружающую среду за счет повышения эффективности использования ресурсов, контроля загрязнения окружающей среды и внедрения принципов экологичности.

"Это достижение укрепляет нашу деловую репутацию и отражает нашу приверженность построению прочных, доверительных отношений с клиентами, партнерами и регулирующими органами", - заявил Вольфганг Майер, президент Silk Way West Airlines.

Внедрение ISO 14001 укрепляет способность Silk Way West Airlines соответствовать нормативным требованиям, повышать операционную эффективность и внедрять культуру устойчивого развития во всей организации.

Опираясь на этот успех, авиакомпания планирует развивать свою экологическую стратегию, запустив внутренние программы устойчивого развития, организовав обучение персонала и получив дополнительные сертификаты, такие как ISO 50001 в области энергоменеджмента, а также участвуя в международных системах отчетности, таких как GRI.

Основанная в 2012 году в Баку, в сердце Шёлкового пути, авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов каждый месяц по всему миру, используя парк самолётов Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Придерживаясь принципов устойчивого развития и эффективности, Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой парк современными воздушными судами Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F, чтобы ещё лучше соответствовать требованиям глобальной логистики. Авиакомпания предоставляет комплексные грузовые услуги более чем в 40 направлениях в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая ежегодный грузооборот свыше 500 тысяч тонн.