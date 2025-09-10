В Милли Меджлисе обсудят вопрос повышения занятости населения

В Милли Меджлисе Азербайджана пройдут публичные слушания на тему "О предстоящих задачах в сфере повышения занятости населения и совершенствование законодательства".

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте плана работы комитета по труду и социальной политике на осеннюю сессию 2025 года.

Публичные слушания пройдут под руководством отдела социального законодательства и отдела организации работы Милли Меджлиса, комитетов и комиссий.