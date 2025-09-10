https://news.day.az/politics/1779509.html В Милли Меджлисе обсудят вопрос повышения занятости населения В Милли Меджлисе Азербайджана пройдут публичные слушания на тему "О предстоящих задачах в сфере повышения занятости населения и совершенствование законодательства". Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте плана работы комитета по труду и социальной политике на осеннюю сессию 2025 года.
Публичные слушания пройдут под руководством отдела социального законодательства и отдела организации работы Милли Меджлиса, комитетов и комиссий.
