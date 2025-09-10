https://news.day.az/economy/1779482.html В Азербайджане готовят проект по получению воды из воздуха К концу текущего года в Азербайджане будут завершены работы по подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации по получению воды из воздуха. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили во время открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).
В Азербайджане готовят проект по получению воды из воздуха
Согласно информации, в следующем году будет проведен пилотный проект в соответствующей области и определены территории.
После завершения вышеуказанных работ с 2027 года в стране начнется реализация одного пилотного проекта по технологии получения воды из воздуха.
