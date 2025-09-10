На Верхнем Ларсе опять проблемы

Дорога из Грузии в РФ через Верхний Ларс закрыта из-за схода оползня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает департамент автодорог Минрегионального развития и инфраструктуры Грузии.

Отмечается, что проезд перекрыт для всех типов транспортных средств,

Что творится на армянской стороне пока неизвестно, но можно предположить, что ситуация там не менее сложная. Водители традиционно оказываются в многокилометровых заторах, а доставка грузов растягивается на неопределенные сроки.

Подобные перебои наглядно показывают, насколько уязвим этот логистический путь. Именно поэтому вопрос открытия Зангезурского коридора становится еще более актуальным. Он позволит разгрузить существующие маршруты, обеспечить стабильное сообщение и снизить зависимость от единственного прохода через Верхний Ларс.