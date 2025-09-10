По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов

Для удовлетворения пассажирского спроса Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначили дополнительные рейсы: 13 сентября - по направлению Баку-Агстафа, 14 сентября - Агстафа-Баку.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили в АЖД.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через приложение ADY Mobile, в железнодорожных кассах, а также в круглосуточном Контактном центре 1822", - говорится в сообщении.