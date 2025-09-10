https://news.day.az/society/1779441.html По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов Для удовлетворения пассажирского спроса Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначили дополнительные рейсы: 13 сентября - по направлению Баку-Агстафа, 14 сентября - Агстафа-Баку. Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили в АЖД.
Для удовлетворения пассажирского спроса Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначили дополнительные рейсы: 13 сентября - по направлению Баку-Агстафа, 14 сентября - Агстафа-Баку.
Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили в АЖД.
"Информацию о расписании движения и билетах можно получить на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через приложение ADY Mobile, в железнодорожных кассах, а также в круглосуточном Контактном центре 1822", - говорится в сообщении.
