В морях Арктики обнаружили опасные частицы

Ученые Губкинского университета и Дальневосточного федерального университета впервые изучили, как частицы автомобильных шин и дорог влияют на экосистему Северного Ледовитого океана. Результаты показали, что микрочастицы износа покрышек проникают в самые удаленные арктические моря, воздействуют на геном морских животных и через пищевую цепочку могут попадать в организм человека.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru сообщили в пресс-службе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В течение трех лет исследователи анализировали пробы микропластика в Баренцевом, Печорском, Карском, морях Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. В составе частиц, попадающих в океан с потоками сибирских рек и морскими течениями, обнаружены не только полимеры и смолы, но и следы асфальта, топлива, масел и лакокрасочных покрытий. Средний размер частиц составил около 1,2 на 1,1 мм.

"Окраинные моря Арктики критически важны для климатических процессов всей планеты, и их экосистема - одна из самых уязвимых на Земле", - подчеркнула заведующая кафедрой промышленной экологии Губкинского университета Елена Мазлова.

Ученые отмечают, что частицы шин становятся пищей для зоопланктона, который затем поедают рыбы, птицы и морские млекопитающие, многие из которых входят в рацион человека. Компоненты загрязнителей нарушают биосинтез ДНК, вызывая мутации, замедление роста и развитие опухолей у животных.

"Изучение физико-химических характеристик частиц шин и дорог, попадающих в океан, открывает возможности для поиска способов их переработки. Это станет следующим этапом исследования", - добавила Мазлова.