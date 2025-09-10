Новый iPhone 17 Pro оказался мощнее ноутбука Apple MacBook Air M2 в тесте Geekbench. На это на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) обратил внимание пользователь @TheAppleDesign, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно базе бенчмарка Geekbench, MacBook Air M2 в тесте Metal GPU набирает в среднем 42 тыс. баллов. Новый iPhone 17 Pro с чипом Apple A19 Pro в свою очередь показывает результат в 45 тыс. баллов. Таким образом, смартфон Apple мощнее ноутбука как минимум по части графической производительности.

По слухам, Apple разрабатывает бюджетный MacBook, за производительность которого будет отвечать мобильный чип, используемый в iPhone. Ожидается, что такой MacBook получит 12,9-дюймовый дисплей и чип Apple A18 Pro, используемый в iPhone 16 Pro. Представить такой ноутбук могут в конце 2025 года или начале следующего по цене от $599 (около 49,8 тыс. руб.).

iPhone 17 Pro был представлен 9 сентября с другими смартфонами Apple: iPhone 17, iPhone 17 Pro Max и сверхтонким iPhone Air. Все новинки получили 48-мегапиксельные камеры, экраны с частотой 120 Гц и чипы Apple A19 и A19 Pro. Гаджеты поступят в продажу 19 сентября.