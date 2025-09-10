Азербайджан и США обсудили сотрудничество по запуску Зангезурского коридора

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с главным представителем Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Бренданом Ханраханом.

Как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта, на встрече состоялся обмен мнениями о предстоящей работе на основе документов, подписанных в Вашингтоне 8 августа, а также о перспективах сотрудничества двух стран в сферах транспорта, транзита, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и др.

Также были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере расширения потенциала Среднего коридора и запуска Зангезурского коридора.