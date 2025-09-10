Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену

Вслед за Катаром и сектором Газа Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее, вчера вечером несколько авиаударов пришлись по сирийской Хаме и по югу Ливана. 