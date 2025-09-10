https://news.day.az/world/1779608.html Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену - ВИДЕО Вслед за Катаром и сектором Газа Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее, вчера вечером несколько авиаударов пришлись по сирийской Хаме и по югу Ливана.
Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену - ВИДЕО
Вслед за Катаром и сектором Газа Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее, вчера вечером несколько авиаударов пришлись по сирийской Хаме и по югу Ливана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре