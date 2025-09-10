https://news.day.az/world/1779608.html

Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену - ВИДЕО

Вслед за Катаром и сектором Газа Израиль нанёс серию авиаударов по Йемену. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее, вчера вечером несколько авиаударов пришлись по сирийской Хаме и по югу Ливана.