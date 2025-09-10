https://news.day.az/sport/1779603.html Руфат Ахмедов в "Габале" Выпускник академии "Габалы" Руфат Ахмедов вновь будет выступать за "красно-черных". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 22-летний левый защитник был арендован у "Туран Товуза". Он будет работать на успех "Габалы" до конца сезона.
Руфат Ахмедов в "Габале"
Выпускник академии "Габалы" Руфат Ахмедов вновь будет выступать за "красно-черных".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 22-летний левый защитник был арендован у "Туран Товуза".
Он будет работать на успех "Габалы" до конца сезона. Руфат Ахмедов, который также выступал за "Кяпаз", провел девять матчей за молодежную сборную до 21 года.
Отметим, что ранее "Габала" привлекла в свой состав Салиху Насиру, Хайме Сьерру, Пиринса Овусу, Паулу Кимбилу, Айзека Амоа, Адриэля Ба Луа, Эдуардо Кунде и Ибрагима Сангарена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре