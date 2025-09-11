В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Казахстана

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, в нашу страну прибыла делегация Министерства обороны Республики Казахстан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита состоялась встреча военных специалистов в финансовой области двух стран.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы планирования и финансирования оборонных расходов, ведения учёта денежных средств, а также особенности учёта военного имущества, порядок денежного довольствия и выплаты заработной платы.

В ходе встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.