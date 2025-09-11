https://news.day.az/world/1779751.html Дрон показал, откуда застрелили Чарли Кирка - ВИДЕО С сети опубликовано видео, снятое дроном видео с места убийства Чарли Кирка. Как передает Day.Az, на кадрах видно местоположение палатки Кирка, позиция стрелка и путь его отступления.
Как передает Day.Az, на кадрах видно местоположение палатки Кирка, позиция стрелка и путь его отступления.
Тем временем, Роджер Стоун, давний политический советник Трампа, известный изучением убийства Кеннеди и покушений на Рейгана и Трампа, считает, что Чарли Кирк был застрелен опытным стрелком в ходе целенаправленной атаки.
По его словам, за атакой могут стоять "неконтролируемые элементы правительства США или террористическая организация".
