Дрон показал, откуда застрелили Чарли Кирка

С сети опубликовано видео, снятое дроном видео с места убийства Чарли Кирка.

Как передает Day.Az, на кадрах видно местоположение палатки Кирка, позиция стрелка и путь его отступления.

Тем временем, Роджер Стоун, давний политический советник Трампа, известный изучением убийства Кеннеди и покушений на Рейгана и Трампа, считает, что Чарли Кирк был застрелен опытным стрелком в ходе целенаправленной атаки.

По его словам, за атакой могут стоять "неконтролируемые элементы правительства США или террористическая организация".