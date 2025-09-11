Представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Беларуси

Если США и Беларусь согласуют сделку по заключенным, то нормализация отношений между странами продолжится.

Об этом заявил представитель американского президента Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на БелТа.

"Снятие санкций [c авиакомпании "Белавиа"], о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются, я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", - сказал представитель главы Белого дома.

Коул добавил, что США очень хотят нормализовать отношения с Беларусью. По его словам, Вашингтон готов сделать все ради достижения этой цели.