Известная американская актриса скончалась в возрасте 88 лет

Известная актриса театра и кино Полли Холлидей ушла из жизни 9 сентября в возрасте 88 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

"Холлидей умерла во вторник в своем доме в Нью-Йорке, сообщил ее театральный агент Деннис Аспланд", - следует из публикации.

Полли Холлидей, родившаяся 2 июля 1937 года в Джаспере, штат Алабама, стала известной благодаря роли в ситкоме "Элис", где она сыграла официантку Флоренс Джин "Фло" Каслберри. Как отмечает "Газета.Ru", за эту работу актриса была удостоена двух премий "Золотой глобус" в категории "лучшая женская роль второго плана". В 1980 году ей был предложен собственный спин-офф под названием "Фло", который также транслировался на телеканале CBS.

Кроме того, Холлидей приняла участие в таких известных фильмах, как "Вся президентская рать", "Луна над Парадором", "Миссис Даутфайр", "Ловушка для родителей" и "Гремлины". Также она была номинирована на премию "Тони" за лучшую женскую роль второго плана в пьесе "Кошка на раскаленной крыше".