Как долго продлится ветренная погода в Азербайджане?

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 сентября ожидаются кратковременные дожди. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. В отдельных местах полуострова возможны ливни, грозы. Ожидается, что ветреная погода сохранится до конца недели.