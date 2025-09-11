https://news.day.az/society/1779779.html Как долго продлится ветренная погода в Азербайджане? В Баку и на Абшеронском полуострове 12 сентября ожидаются кратковременные дожди. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. В отдельных местах полуострова возможны ливни, грозы. Ожидается, что ветреная погода сохранится до конца недели.
