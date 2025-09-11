Футболист сборной Азербайджана покинул Украину

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмиль Мустафаев покинул Украину.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, он расстался с командой "Полесье".

Эмиль переживает сложный период в своей клубной карьере. Мустафаев и еще пять игроков в эти дни были отправлены в резервный состав житомирского клуба. Сообщается, что они не входят в планы тренера команды Руслана Ротаня.

В настоящее время "Полесье" занимает 10-е место в чемпионате Украины, набрав три очка.

Отметим, что Эмиль, не сыгравший ни одного официального матча за "Полесье" в этом сезоне, продолжит свою карьеру в Азербайджане. Полузащитник, дебютировавший в сборной два года назад, рассматривает возможность заключения соглашения с "Нефтчи" или "Сумгайытом".