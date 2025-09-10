В покушении на Чарли Кирка заподозрили демократов

По предварительным данным, в американского консервативного политика Чарли Кирка выстрелил член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Fox News.

Что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. Снайпер выстрелил в политика, когда он выступал на территории Университета Юта Вэлли. Стрелка задержали, Кирк был госпитализирован.

Произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп, призвав молиться за Кирка.