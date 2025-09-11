Конгресс США отказался рассматривать антиазербайджанские поправки

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном провале армянского лобби в США.

Day.Az представляет публикацию:

Палата представителей Конгресса США не будет голосовать по антиазербайджанским поправкам, которые пытались продавить наши старые "знакомые" - конгрессмены Френк Паллоне и Гасом Билиракисом.

Пакет поправок был отклонен Комитетом по правилам Конгресса.

Билиракис и Паллоне пытались провести через пленарное заседание Палаты представителей две поправки против Азербайджана.

Первая поправка, как надеялись конгрессмены и их армянские спонсоры, должна была обязать главу Пентагона ежегодно официально "подтверждать, что Азербайджан предпринимает значительные шаги по признанию суверенитета Армении". Вторая поправка должна была ограничить полномочия президента США по ограничению действия 907-й поправки в отношении Азербайджана, пока "Баку не прекратит дестабилизировать Южный Кавказ, в том числе не освободит армянских военнопленных, не выведет свои силы с территории Армении и не гарантирует сохранность армянского культурного наследия на своей территории".

Даже беглого взгляда на эти поправки достаточно, чтобы понять, откуда у них "уши растут".

Примерно то же самое подумали и в Комитете по правилам Конгресса - и просто вышвырнули поправки в мусорный ящик, заодно попросив Паллоне и Билиракиса передать пламенный привет их армянским спонсорам.

Не нужно быть мегаполитиком или дипломатом, чтобы понимать, что эти поправки могли бы нанести колоссальный вред и отношениям между Баку и Вашингтоном, и ситуации на Южном Кавказе в целом. Благодаря разумной позиции комитета Конгресса армянское лобби в Вашингтоне понесло огромный репутационный ущерб. Влияние ANCA и прочих армянских лоббистских структур в США продолжает стремиться к нулю.