Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,32 доллара США, или на 0,46 процента, составив 69,02 доллара за баррель.

Как сообщили в четверг Day.Az источники на нефтяном рынке, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB увеличилась на 0,32 доллара, или на 0,47 процента, достигнув 67,55 доллара.

Стоимость нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,4 доллара, или на 0,72 процента, составив 56,24 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 0,44 доллара, или на 0,66 процента, по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,14 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.