Угнан автомобиль супруги премьера Польши

Группа неизвестных угнала в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на местную полицию.

"Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием", - говорится в публикации.

В Сопоте находится семейный дом Туска, который находится под специальной охраной высших лиц и их семей, которой в Польше занимается Служба охраны государства. Других деталей произошедшего не сообщается.