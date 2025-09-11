https://news.day.az/world/1779636.html Угнан автомобиль супруги премьера Польши Группа неизвестных угнала в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожате. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на местную полицию.
Угнан автомобиль супруги премьера Польши
Группа неизвестных угнала в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожате.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на местную полицию.
"Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием", - говорится в публикации.
В Сопоте находится семейный дом Туска, который находится под специальной охраной высших лиц и их семей, которой в Польше занимается Служба охраны государства. Других деталей произошедшего не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре