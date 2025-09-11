В Азербайджане увеличатся зарплаты десятков тысяч учителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

"После завершения этапа собеседования в рамках текущего процесса сертификации заработная плата более чем 72 тысяч педагогов будет увеличена", - сказал он

Министр отметил, что в экзаменах, организованных в 2022-2025 годах, приняли участие более 80 тысяч учителей.

"По состоянию на сентябрь 2025 года средняя месячная заработная плата учителей составила 965 манатов. За последние 10 лет средняя месячная зарплата учителей выросла почти в 3 раза", - сказал он.