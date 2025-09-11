Во Франции протестовать вышли около 200 тысяч человек

Около 200 тысяч человек приняли участие в массовых протестах во Франции 10 сентября, среди них в Париже - около 14 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исполняющего обязанности главы французского МВД Брюно Ретайо.

"Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны, в Париже <...> около 14 тысяч", - заявил он по окончании заседания штаба по борьбе с кризисами.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Тем временем в Париже протестующие перекрывают улицы и жгут костры в рамках массового движения "Заблокируем все" в знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством.

Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.