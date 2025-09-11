Стало известно о состоянии здоровья Чарли Кирка

Американский политик Чарли Кирк в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии после покушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

"Представитель правоохранительных органов, проинформированный о стрельбе, сообщил, что Кирк находится под наблюдением врачей и находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

По словам американского журналиста Гленна Бека, ему рассказали, что состояние Кирка стабилизировалось, и он молится, "чтобы это оказалось правдой".

Изначально сообщалось, что после покушения политика-консерватора спасти не удалось.

10 сентября Чарли Кирк получил ранение в шею в ходе своего выступления в рамках тура The American Comeback Tour в университете штата Юта. По подозрению в покушении был задержан член Демократической партии США Майкл Маллинсон.

Кирк является основателем консервативной организации Turning Point USA и известным сторонником президента США Дональда Трампа.