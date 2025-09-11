Во Франции поддержали запрет на соцсети детям до 15 лет

В профильной комиссии французского парламента пришли к выводу, что детям младше 15 лет необходимо запретить использовать соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета Le Figaro.

Комиссия, образованная в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok, предоставила отчет, в котором было рекомендовано правительству запретить социальные сети для детей до 15 лет на уровне ЕС или, если это будет невозможно, - на уровне Франции.

Эти меры необходимы для безопасности детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к нанесению себе увечий, а также материалов экстремистского содержания, пишет издание.

Как отметила в своем докладе депутат французского парламента Лора Миллер, с 2026 года Франция намерена начать использовать в пилотном режиме новое программное обеспечение ЕС, которое позволит проводить проверку возраста пользователей.