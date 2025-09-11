Миграционный кризис в Европе: десятилетия трансформации

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о миграционном кризисе в Европе.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Миграционный кризис, достигший пика в 2015 году, стал поворотным моментом в современной истории Европы. За десятилетие, прошедшее с момента массового прибытия более миллиона беженцев и мигрантов, Европейский союз прошел через сложную трансформацию политических подходов, общественных настроений и институциональных механизмов. Этот процесс отражает фундаментальное напряжение между гуманитарными импульсами и практическими ограничениями, между открытостью и безопасностью, между глобальной ответственностью и национальными интересами. Анализ этого многогранного явления требует рассмотрения не только непосредственных событий, но и структурных факторов, долгосрочных последствий и системных вызовов, которые продолжают определять европейскую миграционную политику.

Исторический контекст и масштабы явления

2015 год вошел в историю как период крупнейшего перемещения населения в Европе со времен Второй мировой войны. С января по сентябрь того года в странах ЕС было зарегистрировано более 700 тысяч людей, ищущих убежища, а всего за год прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов. Для сравнения, в 2014 году их было зарегистрировано около 280 тысяч. Основными странами исхода стали Сирия, Афганистан и Ирак, где продолжались вооруженные конфликты и гуманитарные катастрофы.

Географическое распределение прибывших было крайне неравномерным. Основным маршрутом стал путь через Средиземное море в Грецию и Италию. Только за 2015 год в Средиземном море погибло около 2600 мигрантов, а всего с 2000 года число погибших составило около 22 000 человек. По данным Международной организации по миграции, на миллион человек, благополучно пересекших Средиземное море, приходилось более 3 700 погибших (0,37%).

На страновом уровне также наблюдалась значительная диспропорция. Германия получила наибольшее число прошений о статусе беженца в 2015 году - более 476 000, хотя фактически прибыло более миллиона человек. Венгрия заняла второе место по количеству прошений об убежище (177 133), но в пересчете на душу населения стала лидером с 1800 заявлениями на каждые 100 тыс. граждан страны. Швеция следовала за ней с 1667 прошениями на 100 тыс. человек, тогда как Германия принимала 587, а Великобритания - всего 55 прошений на каждые 100 тыс. населения.

Эволюция политических ответов: от открытости к ограничению

Первоначальная реакция европейских leaders варьировалась от осторожного принятия до открытой враждебности. Кульминацией оптимистичного подхода стало заявление одного из европейских лидеров в августе 2015 года: "Мы справимся", которое многие интерпретировали как готовность принять беженцев с распростертыми объятиями. Однако это оптимистичное заявление вскоре обернулось политическим бременем. Политические оппоненты и некоторые европейские лидеры считали, что эти слова стимулировали дополнительный приток просителей убежища.

В течение двух недель из-за наплыва просителей убежища правительство было вынуждено ввести контроль на границах. Это положило начало более широкому сдвигу в политике ЕС, который постепенно трансформировался от относительно открытого подхода ко все более ограничительной модели.

К марту 2016 года ЕС договорился с Турцией о мерах по препятствованию проникновению мигрантов в Грецию и Болгарию. В последующие годы ЕС заключил соглашения с такими странами, как Марокко, Тунис, Ливия и Египет, чтобы предотвратить использование их территорий в качестве отправных точек для переправки мигрантов в Европу. Эти соглашения представляли собой фундаментальный сдвиг в подходе: экстернализация миграционного контроля, передача вопросов убежища на аутсорсинг третьим странам.

На национальном уровне страны ЕС приняли разнообразные, но в целом более жесткие меры. Венгрия под руководством своего правительства приняла одно из самых жестких решений в отношении миграции, построив забор вдоль границы с Сербией и немедленно возвращая людей, которые прибывают без разрешения. Страна даже согласилась платить штраф в миллион евро в день за нарушение обязательств перед просителями убежища в соответствии с европейским законодательством, считая эту цену оправданной для "защиты границ и поддержания мира и стабильности".

Другие страны также ужесточили свою миграционную политику. Швеция, всегда гордившаяся своим гостеприимством, под влиянием общественного мнения ужесточила условия предоставления убежища, воссоединения семей и получения постоянного вида на жительство. Германия также внедрила более ограничительные меры, как и Великобритания, планирующая усложнить беженцам возможность привезти в страну членов своих семей.

Институциональные изменения и правовые рамки

Миграционный кризис выявил структурные слабости европейской системы предоставления убежища. Дублинское регулирование, требующее, чтобы прошения о предоставлении убежища рассматривались в первой стране въезда в ЕС, оказалось неработоспособным из-за непропорционального давления на пограничные государства, такие как Греция, Италия и Венгрия.

В сентябре 2015 года страны Евросоюза проголосовали за распределение 160 тыс. мигрантов по Европе, но этот план касался только тех, кто находился в Италии и Греции. Даже этот ограниченный механизм столкнулся с сопротивлением: Венгрия отклонила план по перемещению 54 тыс. человек со своей территории, а Великобритания отказалась принимать на себя обязательства по квотам.

В 2024 году были приняты новые правила ЕС, предусматривающие изменение процедуры въезда потенциальных беженцев на внешних границах Евросоюза. Эти реформы отражали продолжающиеся усилия по созданию более устойчивой и единой системы, способной справляться с миграционными потоками без перегрузки национальных институтов.

Однако эффективность этих мер остается предметом споров. Как отмечает один из патрульных на границе Венгрии и Сербии: "Честно говоря, то, что мы здесь видим, - это просто большой цирк. Охрана границы здесь - это в основном шоу, политический спектакль". Он поясняет, что мигранты просто разрезают забор, и группы людей врываются сразу в нескольких местах, а организованная преступность постоянно опережает ответные действия властей.

Социальные и экономические последствия

Миграционный кризис оказал глубокое влияние на европейские общества и экономики. С одной стороны, прибытие большого числа людей трудоспособного возраста потенциально могло смягчить демографические вызовы стареющего континента. Согласно прогнозам Евростата, к 2100 году население Евросоюза сократится с текущих 447 миллионов до 419 миллионов при текущей миграционной политике, но может уменьшиться до 295 миллионов в случае полного закрытия границ. Доля населения в возрасте 65 лет и старше вырастет с 21% до 32% в базовом сценарии и до 36% при нулевой иммиграции.

С другой стороны, интеграция мигрантов оказалась сложной задачей. Как отмечают эксперты, "когда доля пришлого населения превышает пять процентов, возникают непреодолимые трудности с интеграцией". Разные страны пробовали различные подходы - ассимиляцию, интеграционные программы, создание "инклюзивного общества" - но ни один из них не оказался полностью успешным в случае с мигрантами из мусульманских стран.

Экономические последствия также оказались неоднозначными. Как отмечает профессор Лондонской школы экономики: "Чтобы иммиграция была полезна, иммигрантам надо работать, а обычно занятость в этой среде довольно низкая. Если иммигрант не работает и нуждается в поддержке, в социальном обеспечении, это не улучшает ситуацию - наоборот, ухудшает ее". Во многих странах иммигранты и их дети, выросшие уже в Европе, непропорционально широко представлены в статистике преступности, хотя министерства предостерегают от упрощений, указывая на такие факторы, как низкий уровень образования, безработица, социальная сегрегация и травмированная психика беженцев.

Политические последствия и рост правых движений

Одним из наиболее значительных последствий миграционного кризиса стало изменение политического ландшафта Европы. Опасения по поводу миграции стали одной из главных политических проблем во многих европейских странах, способствуя росту популярности ультраправых партий. По данным лондонского Института международных отношений "Атлас", поддержка крайне правых партий в Европе почти удвоилась за два избирательных цикла и достигла 27,6%.

В 2025 году в трех крупнейших странах Европы самыми популярными партиями, согласно опросам, стали правые: "Национальное собрание" во Франции, "Альтернатива для Германии" и Reform UK в Великобритании. Это произошло впервые и стало прямым следствием недовольства населения многолетней массовой миграцией.

Даже в таких странах, как Швеция, всегда гордившаяся своим гостеприимством, ультраправая партия "Шведские демократы" набрала 20,5% голосов на всеобщих выборах 2022 года, став второй по величине партией в стране. В обмен на поддержку коалиционного правительства меньшинства они добились того, что значительная часть их антимиграционной платформы вошла в политику правительства.

Этот сдвиг в общественных настроениях заставил центристские и даже левые партии спешно вводить меры контроля над миграцией, опасаясь поражения на выборах от правых популистов. Результатом стала конвергенция политики в направлении более ограничительного подхода, независимо от традиционной идеологической ориентации правящих партий.

Гуманитарные аспекты и права человека

Миграционный кризис сопровождался значительными нарушениями прав человека. По данным Организации Объединенных Наций, с ростом торговли людьми выросло и количество случаев нарушений прав человека. Торговцы людьми оставляют мигрантов в пустыне Сахара, других заталкивают на небезопасные утлые лодки. Некоторым из тех, кому удается проскользнуть, приходится в итоге возвращаться в пустыню, куда их выгоняют местные силы безопасности.

За последние 10 лет попытка добраться до Европы стоила жизни более чем 32 000 человек, в том числе 1300 человек погибли или пропали без вести только в 2025 году. По данным Международной организации по миграции ООН, "большая часть этого происходит в условиях почти полной безнаказанности".

В настоящее время насчитывается множество хорошо задокументированных случаев, когда полиция и береговая охрана выдворяют просителей убежища за пределы ЕС. В январе 2024 года Европейский суд по правам человека признал Грецию виновной в незаконном и "систематическом" выдворении просителей убежища в Турцию.

Правозащитные организации, такие как Amnesty International, играют важную роль в защите прав мигрантов и беженцев, документируя случаи насилия, незаконных задержаний и депортаций, а также участвуя в кампаниях за улучшение условий для этих людей. Однако, как отмечает организация, "миграция становится все более сложной задачей для международного сообщества. Закрытие границ, ужесточение иммиграционных законов и нехватка ресурсов для обеспечения прав мигрантов создают новые вызовы для системы защиты прав человека".

Современная динамика и меняющиеся тенденции

Несмотря на сохраняющиеся challenges, статистика последних лет указывает на определенные изменения в миграционных потоках. В мае 2025 года в странах ЕС подали первичные прошения об убежище почти 55,8 тысячи человек, что на 30% меньше, чем в том же месяце 2024 года, но на 12% больше, чем в апреле. Больше всего беженцев было из Венесуэлы (8085 первичных заявлений) и Афганистана (4575).

Наибольшее количество прошений было подано в Испании (12 755), Италии (11 760), Франции (9490) и Германии (8330). В соотношении к численности населения самый высокий показатель числа первичных ходатайств о предоставлении убежища зафиксирован в Греции (30,3 заявления на 1000 жителей), Испании (26,0), Кипре и Люксембурге (по 25,8).

В первой половине 2025 года количество заявлений о предоставлении убежища в странах Европейского союза снизилось на 23%. Главная причина - значительное уменьшение числа сирийцев, ищущих защиту в Европе (около 25 тысяч заявлений, на 66% меньше, чем за тот же период 2024 года). Это сокращение не связано с изменением европейской миграционной политики, а скорее с изменением ситуации в Сирии после свержения прежнего режима в декабре 2024 года.

Однако эксперты предостерегают от излишнего оптимизма. Как отмечает владелец отеля на греческом острове Лесбос: "Конечно, я беспокоюсь. Я вижу страдания людей. Сюда они не приезжают, но мы видим это на Крите, куда люди прибыли. Так что вполне возможно, что из-за войн сюда приедет еще больше людей".

Будущие вызовы и стратегические перспективы

Миграционный кризис в Европе далек от завершения. Даже если количественные показатели несколько снизились, качественные вызовы остаются столь же сложными. Можно выделить несколько ключевых аспектов, которые будут определять будущее миграционной политики ЕС.

Демографический императив: Как отмечалось ранее, Европа сталкивается с серьезными демографическими вызовами. Без миграции население ЕС к концу века может сократиться более чем на треть - до 295 миллионов человек. Это создает объективную потребность в притоке трудовых ресурсов, но одновременно требует разработки эффективных механизмов отбора и интеграции мигрантов.

Геополитическая инструментализация: Миграция все чаще становится инструментом геополитического давления. Как отмечает министр связи и политических дел ливийского правительства национального единства, "нелегальная миграция стала не только источником незаконных доходов для криминальных структур, но и стратегическим инструментом, используемым для оказания влияния, получения уступок или срыва европейской повестки дня". Это требует от ЕС развития более сложных и стратегических подходов к миграционной дипломатии.

Системные реформы: Опыт последнего десятилетия показал недостаточность точечных мер и необходимость системных реформ. Как отмечается в одном из анализов, "время фрагментарных решений прошло. Если Европа хочет вернуть контроль над своей миграционной политикой, она должна сначала добиться ясности в своей стратегии". Это включает создание безопасных путей для легальной миграции, отказ от сотрудничества с нелегитимными властями, наживающимися на контрабанде людей, развитие программ добровольной репатриации и укрепление общеевропейской солидарности.

Баланс интересов: Ключевой challenge заключается в нахождении баланса между различными интересами и ценностями. С одной стороны, Европа стремится защитить свои границы и обеспечить социальную стабильность. С другой - она остается приверженной правам человека и международным обязательствам по защите беженцев. Как отмечает профессор международных отношений: "Мы ограничиваем предоставление убежища, мы закрываем границы, но нам также нужно найти трудовых мигрантов, чтобы восполнить нехватку рабочей силы и помочь нашей национальной экономике".

Уроки десятилетия

Миграционный кризис 2015 года и его последствия показали, что миграция является не временным явлением, а структурной характеристикой современного глобализованного мира. Она тесно связана с конфликтами, экономическим неравенством, изменением климата и демографическими дисбалансами в международном масштабе.

Опыт последнего десятилетия демонстрирует ограниченность чисто ограничительных подходов. Как показала практика, даже самые жесткие меры не смогли полностью остановить поток просителей убежища. В то же время чисто гуманитарный подход, игнорирующий практические ограничения и общественные настроения, оказался политически неустойчивым.

Эффективная миграционная политика требует комплексного подхода, сочетающего контроль границ с созданием легальных каналов миграции, инвестиции в интеграцию с развитием партнерства со странами происхождения, реализм в отношении immediate вызовов с дальновидностью в отношении долгосрочных тенденций.

Как отмечают эксперты, "решение заключается не в возведении высоких стен или подписании сделок по снижению рисков, а в создании партнерств, основанных на подотчетности, долгосрочных интересах и взаимном уважении". Именно такой подход, свободный как от наивного идеализма, так и от реактивного популизма, может позволить Европе справиться с одним из самых сложных вызовов современности.

На кладбище на греческом острове Лесбос есть могилы просителей убежища, погибших в попытке добраться до Европы. Многие из них обозначены просто как "Неизвестный" - это последнее пристанище тех, кто верил, что Европа предложит им лучшую жизнь. Эти могилы служат напоминанием не только о человеческих трагедиях, стоящих за миграционной статистикой, но и о коллективной ответственности за выработку более эффективных и гуманных ответов на вызовы, которые никуда не исчезнут в обозримом будущем.