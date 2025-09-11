https://news.day.az/society/1779725.html

На сколько выросли зарплаты учителей в Азербайджане за последние 10 лет?

За последние 10 лет среднемесячная заработная плата учителей выросла в 3 раза. Как передает Day.Az, об этом на брифинге сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев. По словам министра, среднемесячная заработная плата учителей по состоянию на сентябрь 2025 года составляла 965 манатов.