Количество аварийных школ в Азербайджане сократилось

В Азербайджане количество аварийных школ сократилось более чем в два раза.

Как передает Day.Az, об этом в четверг заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ, посвященном новому учебному году.

"Количество аварийных школ сократилось более чем в два раза. За последние годы было построено или отремонтировано около 600 новых школ", - сказал он.