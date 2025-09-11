https://news.day.az/society/1779716.html Количество аварийных школ в Азербайджане сократилось В Азербайджане количество аварийных школ сократилось более чем в два раза. Как передает Day.Az, об этом в четверг заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ, посвященном новому учебному году. "Количество аварийных школ сократилось более чем в два раза.
Как передает Day.Az, об этом в четверг заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ, посвященном новому учебному году.
"Количество аварийных школ сократилось более чем в два раза. За последние годы было построено или отремонтировано около 600 новых школ", - сказал он.
