Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с началом нового учебного года.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"В связи с началом нового учебного года на улицах и проспектах столицы, особенно в районах, где расположены учебные заведения, увеличится интенсивность движения транспортных средств и пешеходов.

Учитывая это, мы обращаемся ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения. В особенности это касается тех, кто доставляет учеников в школу на личных автомобилях: не нарушайте правила остановки и стоянки и паркуйте машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать препятствий для свободного и безопасного движения других участников дорожного движения.

Одновременно напоминаем пешеходам о необходимости передвигаться по тротуарам, не выходить на проезжую часть и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Родителям настоятельно рекомендуем не оставлять маленьких детей без присмотра".