Статистика распределения газа по TAP на конец августа

С 1 января по 31 августа 2025 года по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу было транспортировано 7,41 млрд кубометров газа, из которых 0,66 млрд кубометров - в Грецию, 0,58 млрд кубометров - в Болгарию и 6,12 млрд кубометров - в Италию, сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG, передает Day.Az.

"С начала коммерческой эксплуатации TAP транспортировал свыше 50 млрд кубометров газа. Только в августе (с 1 по 31 августа) объем транспортировки составил 0,97 млрд кубометров, из которых около 0,08 млрд кубометров поступило в Болгарию, 0,08 млрд кубометров - в Грецию и 0,8 млрд кубометров - в Италию", - сообщили в консорциуме.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Газопровод протяженностью 877 км соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в районе Кипои, проходит по территории Северной Греции, Албании и Адриатического моря, выходя на сушу в Южной Италии.

TAP обеспечивает поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы. В частности, он соединён с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и поставляет каспийский газ в Болгарию, повышая энергобезопасность ещё одной европейской страны. Выходные точки TAP в Греции и Албании, а также терминал в Италии предоставляют дополнительные возможности для дальнейшего транспортирования азербайджанского газа на более широкий европейский рынок.

Акционерами TAP являются bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%) и Enagás (20%).