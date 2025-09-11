Вода из воздуха и другие инновации

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан стремительно закрепляет за собой имидж страны, которая не только экспортирует углеводороды, но и выстраивает фундамент новой, экологически устойчивой экономики. После проведения в Баку Конференции ООН по изменению климата COP29 интерес мирового сообщества к шагам Азербайджана в этой сфере лишь усилился, и последние инициативы ясно показывают, что курс на "зелёный" переход стал для государства стратегическим и необратимым.

Проектов много. Одним из недавних стало строительство и подготовка к запуску ветряной электростанции "Хызы-Абшерон". Объект, реализуемый совместно с международной компанией ACWA Power, является крупнейшим ветропарком в регионе и уже готовится к полноценному включению в энергетическую систему страны. На территории Гобустана установлено 12 турбин, которые работают в тестовом режиме, а в Хызинском районе размещены ещё 18, часть которых также уже вращает лопасти. По заявлению компании, к концу года станция будет введена в эксплуатацию и сможет производить около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно. В масштабах национальной экономики это значит экономию примерно 220 миллионов кубометров природного газа, предотвращение выбросов более 400 тысяч тонн углекислого газа и обеспечение электроэнергией порядка 300 тысяч домов. Масштаб инвестиций в проект - 340 миллионов долларов США - подчёркивает серьёзность намерений и доверие со стороны инвесторов.

Шаг имеет огромное символическое и практическое значение. Азербайджан, будучи одним из ключевых игроков на мировом рынке нефти и газа, демонстрирует последовательную диверсификацию энергетического баланса. Ветропарк "Хызы-Абшерон" станет не просто источником "зелёной" электроэнергии, но и важным элементом новой модели развития, где углеводороды перестают быть единственным инструментом обеспечения энергетической безопасности и экономической стабильности.

Другим направлением, которое также заслуживает особого внимания, стал инновационный проект по получению воды из воздуха. В условиях изменения климата и роста потребностей в воде подобные инициативы могут стать спасением для целых регионов. На международной выставке и конференции "Baku Water Week" было объявлено, что до конца текущего года завершатся работы по подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации. Уже в следующем году стартует пилотный проект, призванный определить оптимальные территории для внедрения этой технологии, а с 2027 года начнётся реализация одного из первых крупных проектов, что открывает принципиально новые горизонты для страны, позволяя обеспечить водную безопасность и снизить риски, связанные с дефицитом пресной воды.

Как видим, Азербайджан мыслит комплексно. Речь идёт не только о генерации чистой энергии, но и о создании условий для устойчивого развития в самых разных сферах: от энергетики и водного хозяйства до транспорта и промышленности. Не случайно именно Азербайджан стал хозяином COP29. Этот форум не только привлёк в страну внимание тысяч экспертов, политиков и инвесторов, но и стал площадкой для представления собственных достижений. По его итогам Азербайджан закрепил за собой статус регионального лидера климатической повестки. На конференции было подчёркнуто, что страна готова не только внедрять инновации внутри, но и делиться опытом с соседними государствами, участвуя в формировании новой энергетической архитектуры всего региона.

Итоги COP29 важны ещё и потому, что они позволили закрепить доверие к Азербайджану как к партнёру в глобальном климатическом диалоге. Если раньше основное внимание международных компаний и институтов было сосредоточено на нефтегазовом секторе, то теперь в поле их интересов входят проекты в сфере ветровой и солнечной энергетики, строительство инфраструктуры для экспорта "зелёной" электроэнергии через Средний коридор, а также технологии по улучшению водного баланса. Всё это постепенно формирует новый инвестиционный климат, в котором устойчивость становится главным критерием долгосрочных вложений.

Зелёный переход - это не только про экологию, но и про экономику. Развитие новых отраслей создаёт рабочие места, открывает новые сегменты для бизнеса, укрепляет инновационный потенциал страны. Проекты в сфере возобновляемой энергетики и водных технологий дают толчок для сотрудничества с университетами, исследовательскими центрами, местными и зарубежными компаниями. В конечном итоге это означает более конкурентоспособную и диверсифицированную экономику, менее зависимую от конъюнктуры мирового нефтяного рынка.

Баку уже доказал, что умеет реализовывать масштабные энергетические проекты. Теперь эта экспертиза используется в "зелёной" сфере. Ветропарк "Хызы-Абшерон" - один из целой серии объектов, которые изменят энергетическую карту страны. Проект по получению воды из воздуха символизирует готовность внедрять самые современные технологии для решения глобальных проблем. А опы и активное международное сотрудничество делают Азербайджан признанным игроком в мировой климатической политике.

Путь к зелёной экономике в Азербайджане уже нельзя назвать только намерением или амбициозной стратегией. Это подтверждается конкретными проектами, работающими турбинами и подготовленными пилотными программами. Страна уверенно переходит в новое качество, формируя модель развития, в которой устойчивость и инновации становятся основой будущего.