АБР о прогрессе в проекте развития железнодорожного сектора Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) опубликовал проект Полугодового отчета по экологическому мониторингу за январь-июнь 2025 года, в котором отмечается значительный прогресс в реализации проекта по развитию железнодорожного сектора Азербайджана, направленного на реконструкцию железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама (граница с Россией), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно отчету, строительные работы находятся на продвинутой стадии. Подрядчик представил обновленный план-график по обоим лотам: завершение работ по Лоту 1 запланировано на третий квартал 2025 года, а по Лоту 2 - до конца года.

Цель проекта заключается в улучшении железнодорожных услуг в Азербайджане, повышении конкурентоспособности и финансовой устойчивости ЗАО "Азербайджанские железные дороги", а также в увеличении операционной и экономической эффективности и пропускной способности, в частности на участке Ялама-Сумгайыт транспортного коридора "Север-Юг".

Проект разделен на два лота:

Лот 1 охватывает участок от станции Сумгайыт (км 2622+175) до станции Гильгиль-Чай (км 2538+200) и включает двухпутный электрифицированный участок.

Лот 2 охватывает участок от станции Гильгиль-Чай (км 2538+200) до Ялама на границе с Россией (км 2454+454).

Помимо строительных работ, проект включает и проектировочную часть. Теоретически проектные работы выполнены на 100 процентов, однако остаются незначительные доработки и согласования с заинтересованными сторонами. Эти корректировки, главным образом связанные с интеграцией новых или обновленных стрелочных переводов в существующую инфраструктуру и подключением водоотводных систем на станциях, не влияют на общий ход реализации.