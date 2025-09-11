https://news.day.az/azerinews/1779704.html Müəllimlər üçün vahid məktəbli formaları olacaq? - AÇIQLAMA "Müəllimlər üçün vahid məktəbli formasının tətbiqi ilə bağlı qərar yoxdur. Yaxın gələcəkdə də belə bir qərarın olacağını düşünmürəm". Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
