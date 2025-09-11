В Непали смягчили комендантский час

Военное командование Непала объявило о частичном снятии ограничений, введённых ранее на фоне массовых беспорядков.

Как передает Day.Az, с сегодняшнего дня жителям разрешено выходить из домов в утренние (6:00-10:00 по местному времени) и вечерние (17:00-19:00) часы для решения неотложных вопросов.

"Комендантский час и запретительные меры, введённые для обеспечения безопасности населения, постепенно смягчаются в связи с улучшением общей ситуации", - отмечается в заявлении армии, передает Day.Az.

Ограничения сохранятся в дневное время (10:00-17:00) и ночью (с 19:00 до 5:00 следующего дня). Они будут действовать до полной стабилизации обстановки.

Напомним, митинги в Непале начались после блокировки популярных соцсетей, например YouTube и X. Зумеры взбунтовались и вышли на улицы. Протестующие избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Кроме того, они подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти. Премьер-министр на этом фоне покинул свой пост, а скандальный закон был отменён.