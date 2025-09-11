https://news.day.az/society/1779818.html ИСЕСКО стала партнером Фестиваля Насими! Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) стала одним из организаторов Фестиваля Насими. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, традиционно проводимый при организаторстве Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, проводится с 2018 года.
В этом году фестиваль пройдет в Баку и Шамахы с 23 по 25 сентября.
В числе обсуждаемых вопросов - возможность проведения Фестиваля Насими в будущем в Рабате, где расположена штаб-квартира ИСЕСКО.
